Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Hoxfeld - Fahrradfahrer stoßen zusammen

Borken (ots)

Ein Leichtverletzter sowie eine Blutprobe sind die Folgen eines Zusammenstoßes zweier Radfahrer am Samstag gegen 16.20 Uhr in Borken-Hoxfeld. Zwei Radfahrer einer Gruppe bemerkten den Gegenverkehr auf dem Radweg der Landesstraße 581 und machten Platz. Ein dritter, ein 30 Jähriger sah den herannahenden Fahrradfahrer nicht, da er zu Boden blickte. Der Mann aus Rhede stieß schließlich mit einem 63-jährigen Mann aus Schleswig-Holstein zusammen. Beide stürzten zu Boden. Den Norddeutschen brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. An beiden Rädern entstand Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme war Alkoholgeruch in der Atemluft des Unfallverursachers wahrnehmbar. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von rund 2 Promille schließen ließ. Um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können, entnahm ein Arzt dem Rheder eine Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

