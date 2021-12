Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Aspach: Zweiradfahrer verletzt - Autofahrer geflüchtet

Am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr wurde der Fahrer eines Motorrollers bei einem Unfall verletzt, woraufhin der unfallbeteiligte unbekannte Autofahrer sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der Zweiradfahrer hatte in Allmersbach am Weinberg die Großaspacher Straße in Richtung Allmersbach befahren, als er nach dem örtlichen Stadion von einem Autofahrer überholt wurde. Dieser hielt nicht den erforderlichen Seitenabstand ein und streifte den Rollerfahrer, der daraufhin stürzte. Hinweise zum Unfallgeschehen sowie zu dem geflüchteten Autofahrer, der mit einem Van, möglicherweise einem VW Sharan oder Ford Galaxy unterwegs war, wird von der Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Schwaikheim: Vorfahrt missachtet

Rund 8000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr an der Kreuzung Bahnhofstraße / Lessingstraße. Ein 66 Jahre alter Fahrer eines Mercedes Sprinters übersah im Kreuzungsbereich den VW Tiguan einer 48-Jährigen und verursachte hierdurch die Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Glück im Unglück: Es blieb beim Blechschaden, keiner der Beteiligten wurde verletzt.

Winnenden-Birkmannsweiler: Unfall im Kreisverkehr

Ein 62 Jahre alter Peugeot-Fahrer fuhr am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr die Herzog-Philipp-Straße entlang und wollte in den Kreisverkehr Herzog-Philipp-Straße / Industriestraße einfahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 22-jährigen Skoda-Fahrerin, die sich bereits im Kreisverkehr befand. Bei der Kollision wurden beide Autos so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

