Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Querbach - Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Kehl, Querbach (ots)

Leichte Verletzungen und ein stark beschädigtes Fahrzeug sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwochmittag. Die 20-Jährige Lenkerin eines Peugeot war um 13:35 Uhr auf der L90 von Querbach kommend in Richtung Kork unterwegs, als sie ersten Erkenntnissen zufolge in einer Rechtskurve auf der Landstraße nach links von der Fahrbahn abkam. Ihr Wagen überschlug sich offenbar mehrfach und kam über einem Graben auf der Seite zum Liegen. Aktuell sind Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz und kümmern sich um die Maßnahmen vor Ort.

/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell