POL-OG: Oberkirch - Glastür mit Steinen beworfen, Zeugen gesucht

Oberkirch (ots)

Unbekannte haben die Glastür einer Bank in der Eisenbahnstraße offenbar mit Steinen beworfen und so einen geschätzten Sachschaden von etwa 4.000 Euro verursacht. Aktuellen Erkenntnissen zufolge müssten die Beschädigungen an der nicht verschlossenen Tür, welche unter anderem zu einem Geldautomaten führt, in der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen, entstanden sein. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07802 7026-0 an die Beamten des Polizeipostens Oberkirch zu wenden. Diese führen die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung.

