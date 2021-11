Polizei Korbach

POL-KB: Volkmarsen-Ehringen - Unbekannter steigt in Gaststätte ein und entwendet Auto, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag drang ein Unbekannter in eine derzeit geschlossene Gastwirtschaft im Steenweg in Volkmarsen-Ehringen ein. Er durchsuchte die Gasträume und entwendete einen im Thekenbereich liegenden Autoschlüssel. Mit diesem konnte er anschließend einen schwarzem Mercedes mit KB-Kennzeichen stehlen. Eine Zeugin nahm in der Nacht Geräusche wahr, so dass von einer Tatzeit zwischen 03.30 und 03.45 Uhr ausgegangen wird. Von dem Tatverdächtigen liegt folgende Täterbeschreibung vor:

Etwa 180 cm groß,

kräftige Statur, heller Hauttyp, bekleidet mit heller Hose und grauem Kapuzenpullover.

Der gestohlene Mercedes konnte bereits am Montagmorgen von einer Bekannten der geschädigten Familie unweit des Tatortes aufgefunden werden. Er stand im Wiesenweg in Ehringen.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

