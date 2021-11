Polizei Korbach

POL-KB: Willingen - 35-Jähriger beschädigt Taxi

Korbach (ots)

Am Samstagmittag erstattete ein Taxifahrer Anzeige bei der Polizeistation Korbach, da sein Taxi zuvor durch Steinwürfe und Tritte beschädigt wurde.

Der Taxifahrer meldete sich gegen 13.00 Uhr bei der Polizei, da es zuvor eine Auseinandersetzung mit einem Mann und Sachbeschädigungen an seinem Taxi gegeben habe. Am Einsatzort in Willingen schilderte der Taxifahrer, dass er die Straße Am Ettelsberg in Richtung der Straße Auf dem Gehren gefahren sei. Auf einer Brücke sei der ihm unbekannte Mann mitten auf der Fahrbahn gelaufen, so dass er gehupt habe. Der Mann habe daraufhin mit den Händen gegen die Scheiben des Taxis geschlagen. Als er den Mann zur Rede gestellt habe, habe dieser Laub in das Taxi geworfen. In der Folge habe der Mann kleine Steine auf das Taxi geworfen und auch gegen das Fahrzeug getreten. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen der Polizei etwa 4.000 Euro.

Das Geschehen konnte von mehreren Zeugen beobachtet werden. Der 35-jährige Tatverdächtige wartete anschließend mit dem geschädigten Taxifahrer und einigen Zeugen auf das Eintreffen der Polizei, die den Sachverhalt und die Personalien der Beteiligten aufnahmen und ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gegen den 35-Jährigen einleitete.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell