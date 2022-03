Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Geklaute Kennzeichen wiedererkannt

Lindlar (ots)

Ihre im Dezember letzten Jahres gestohlenen Kennzeichen hat eine Frau am Mittwoch (16. März) an einem Auto in Lindlar-Frielingsdorf entdeckt und die Polizei verständigt. Diese konnte einen 36-jährigen Lindlarer ermitteln, der kurz zuvor mit dem Wagen noch gefahren war. Weil der 36-Jährige unter Alkoholeinfluss stand und eigenen Angaben nach auch Betäubungsmittel konsumiert hatte, veranlasste die Polizei eine Blutprobenentnahme. Den Mann erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren, da für das Auto auch kein Versicherungsschutz bestand und der der 36-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell