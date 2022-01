Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbrüche, Zeugen gesucht

Greven (ots)

Am Wochenende (28.01.22 bis 30.01.2022) sind in Greven unbekannte Täter in vier Gebäude eingedrungen. Sie verschafften sich dabei auf unterschiedliche Art und Weise Zugang zu den Wohn- beziehungsweise Geschäftshäusern. Wir suchen Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können.

Ort: Vereinsstraße, Einfamilienhaus

Zeit: Freitag, 28.01.2022, zwischen 05.00 Uhr und 08.40 Uhr Unbekannte haben die Haustür aufgebrochen und sind so in das Gebäude gelangt. Dort durchsuchten sie mehrere Räume. Dabei öffneten und durchwühlten sie mehrere Schränke. Ersten Angaben zufolge machten die Täter jedoch keine Beute.

Ort: Aldruper Weg 32, Einfamilienhaus

Zeit: Freitag, 28.01.2022, 18.00, bis Sonntag, 30.01.2022, 08.30 Uhr Unbekannte gelangten vermutlich über ein Kellerfenster in das Haus. Sie schoben die Kellerschachtabdeckung beiseite und beschädigten das Kellerfenster. Im Haus durchsuchten die Täter sämtliche Räume. Zahlreiche Schränke waren geöffnet und durchwühlt worden. Angaben zu Diebesgut konnten noch nicht gemacht werden.

Ort: Sedanstraße, Einfamilienhaus

Zeit: Sonntag, 30.01.2022, zwischen 16.30 Uhr und 19.30 Uhr Während der Abwesenheit der Bewohner sind die Täter auf noch unbekannte Art und Weise in das Haus gelangt. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume. Über eventuelles Diebesgut konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Ort: Königstraße, Friseursalon

Zeit: Freitag, 28.01.2022, 01.50 Uhr Unbekannte schlugen ein Fenster auf der Rückseite eines Friseursalons ein und verschafften sie so Zugang zu den Geschäftsräumen. Dort wurden mehrere Schränke durchwühlt, und es wurde ein Tresor gestohlen. Eine Zeugin beobachtete zur oben angegebenen Tatzeit zwei Männer, die sich im Friseursalon aufhielten und dann flüchteten. Die beiden Männer können nicht näher beschrieben werden. Die Täter erbeuteten eine dreistellige Summe Bargeld, die sich im Tresor befand.

Wer Hinweise zu einem der Verbrechen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

