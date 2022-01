Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Diebstahl, mutmaßlicher Täter leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Steinfurt (ots)

Am Donnerstag (27.01.) meldeten Zeugen gegen 17.40 Uhr der Polizei einen vermutlich betrunkenen Radfahrer auf der Lienener Straße. Der Mann fuhr mit seinem Fahrrad zu einem angrenzenden Supermarkt an der Lienener Straße, stellte dort das Rad ab und ging in den Laden. Dort entwendete er diverse Lebensmittel. Die vor Ort eingetroffenen Polizisten konnten den 36-jährigen Mann, der keinen festen Wohnsitz hat, dort antreffen. Bei der Überprüfung des Mannes leistete dieser gegenüber den Beamten Widerstand und beleidigte sie. Der Beschuldigte wurde zur Wache Ibbenbüren mitgenommen, wo er weitere Widerstandshandlungen leistete. Der Mann sperrte sich, biss einen Beamten und spuckte immer wieder in Richtung der Polizisten. Ihm wurde auf der Wache eine Blutprobe entnommen. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Fahrrad, mit dem der 36-Jährige unterwegs war, als gestohlen gemeldet ist. Gegen den Mann wurde ein umfangreiches Strafverfahren eröffnet, unter anderem wegen Diebstahl und Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte. Erst nach erfolgter Ausnüchterung im Polizeigewahrsam konnter der 36-jährige wieder entlassen werden.

