Polizei Steinfurt

POL-ST: Metelen, Einbruch in Baubetriebshof

Metelen (ots)

An der Industriestraße sind Unbekannte zwischen Mittwoch (26.01.), 17.00 Uhr und Donnerstag (27.01.), 06.55 Uhr in den Baubetriebshof der Gemeinde eingestiegen. Die Täter verschafften sich auf noch unbekannte Art und Weise Zugang zu den Räumlichkeiten. Dort brachen sie unter anderem das Schloss einer Hallentür auf. Von dort entwendeten die Unbekannten diverse Arbeitsgeräte der Marken Stihl und Makita. Ersten Erkenntnissen zufolge liegt die Höhe Schadens bei etwa 12.300 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell