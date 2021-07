Polizei Braunschweig

POL-BS: Entenküken auf der A2

Braunschweig (ots)

A2, Höhe Hämelerwald,

08.07.2021, 06.42 Uhr

Mehrere Autofahrer haben der Polizei Entenküken auf der A2 gemeldet.

Am Donnerstagmorgen erhielt die Polizei vermehrt Hinweise auf eine Gruppe Entenküken auf der A2. Diese sollten sich auf dem Standstreifen in Höhe Hämelerwald befinden. Die Braunschweiger Autobahnpolizei hat den Bereich mehrfach abgefahren und zunächst keine Feststellungen gehabt. Etwa zwei Stunden später riefen erneut mehrere Autofahrer an. Diesmal wurden die Beamten fündig. Insgesamt fünf Entenküken machten einen Spaziergang auf dem Standstreifen. Das Muttertier war nirgends auszumachen. In Absprache mit einer Tierschutzorganisation wurden die Küken durch die Polizeibeamten eingesammelt und dort vorbeigebracht.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell