POL-ST: Ibbenbüren, Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Ibbenbüren (ots)

Am Donnerstag (27.01.) ist auf der Nordstraße ein Pedelec-Fahrer gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der 74-jährige Ibbenbürener fuhr gegen 17.00 Uhr mit seinem Pedelec auf der Nordstraße in Fahrtrichtung Große Straße. Ersten Ermittlungen zufolge touchierte der Mann ohne Fremdeinwirkung in Höhe der Hausnummer 7 die Bordsteinkante. Daraufhin stürzte er mit seinem Rad und verletzte sich schwer. Der Ibbenbürener wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei etwa 300 Euro.

