POL-PPMZ: POL-PPMZ: Mainz - Hechtsheim - Fahrradfahrer wird bei Verkehrsunfall verletzt, Ergänzung

Mainz (ots)

Am Samstagnachmittag kam es in der Rheinhessenstraße in Hechtsheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer verletzt wurde.

Wir ergänzen unsere Pressemeldung vom 16.08.2021. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/4995440

Der Fahrradfahrer befuhr den stadtauswärtsführenden Radweg der Rheinhessenstraße entgegengesetzt zur erlaubten Fahrtrichtung in Richtung Innenstadt. Dies wird in den weiteren Ermittlungen berücksichtigt.

Aus Hechtsheim in Richtung Innenstadt Mainz stehen für Radfahrer verschiedene Möglichkeiten durch den Ortskern Hechtsheim, inklusive einer gut ausgeschilderten Fahrradroute, zur Verfügung.

