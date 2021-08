Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Weisenau - Öffentlichkeitsfahndung nach Räubern

Mainz (ots)

Wie bereits von uns berichtet, überfielen am Freitag dem 16.07.2021 bislang unbekannte Täter das TipWin Wettbüro im Stadtteil Weisenau überfallen.

Gegen 22:00 Uhr näherten sich die beiden Täter dem Wettbüro aus Richtung des Heiligkreuzweges und bedrohten den 26-jährigen Angestellten mit einer Schusswaffe. Die Täter erbeuteten einen niedrigen Geldbetrag und verstauen das Geld in einer Kühltasche des Supermarktes "LIDL". Anschließend flüchteten sie zu Fuß in Richtung Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße. Bei einer Fahndung unmittelbar im Anschluss an die Tat konnten die Täter seinerzeit nicht mehr angetroffen werden.

Beschreibung Täter 1: ca. 170 cm, schmal, dunkler Kapuzenpullover, helle Kappe, OP-Maske, Jeans, markante Augenbrauen, südländischer Typ, zwischen 20-24 Jahre

Beschreibung Täter 2: ca. 185 cm, dicklich, dunkler Kapuzenpullover, OP-Maske, Jeans, auffällige Schnürschuhe, südländischer Typ, zwischen 20-24 Jahre

Von der Videoüberwachung des Wettbüros konnten die Täter bei Tatausführung aufgezeichnet werden.

Die Mainzer Kriminalpolizei fahndet nun mit Fotos und Videoaufzeichnung nach den Tätern.

Fotos und Videoaufzeichnung sind auf unserer Fahndungsseite einzusehen:

https://www.polizei.rlp.de/de/fahndung/detailansicht/news/detail/News/bewaffneter-raub-auf-wettbuero/

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell