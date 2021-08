Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Bretzenheim - Einbruch in Baumarkt

Mainz (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in einen Baumarkt in Bretzenheim eingebrochen.

Nachdem sich die Täter über einen aufgeschnittenen Stahlzaun bzw. mittels Übersteigen des Zauns Zutritt zu dem umfriedeten Baustoff-Zentrum eines Baumarktes im Schleifweg verschafft haben, entwendeten sie mehrere Baumaterialien und verließen die Örtlichkeit schließlich unerkannt. Der Wert des Diebesguts ist im niedrigen vierstelligen Bereich angesiedelt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell