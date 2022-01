Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Wohnungseinbruch

Emsdetten (ots)

Am Mittwoch (26.01.) waren auf dem Dahlienweg in der Zeit von 06.30 Uhr bis 18.50 Uhr Einbrecher unterwegs. An einem Wohnhaus hebelten sie im rückwärtigen Bereich eine Terrassentür auf und begaben sich in das Innere des Hauses. Hier durchsuchten sie Schränke und Schubladen der Küche, des Schlafzimmers und des Büros. Zum Diebesgut können derzeit keine Angaben gemacht werden. An der Terrassentür entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise auf Täter liegen derzeit nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Einbruch aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306 - 4415.

