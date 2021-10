PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Pkw fährt auf Traktor samt Anhänger auf - zwei Verletzte +++ Zeugensuche nach Unfallflucht

Bad Schwalbach (ots)

1. Zwei Beteiligte bei Unfall verletzt, Eltville am Rhein-Erbach, B 42 Mittwoch, 06.10.2021, 07:00 Uhr

(fh)Am frühen Mittwochmorgen ereignete sich auf der Bundesstraße 42 bei Eltville-Erbach ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Personen schwer verletzten. Gegen 07:00 Uhr befuhr ein 24-Jähriger mit seinem Traktor samt Anhänger die rechte Fahrspur der B 42 aus Richtung Wiesbaden in Richtung Rüdesheim. Hinter dem Gespann fuhr ein Seat, welcher mit einer 20-jährigen Fahrerin und einem 20 Jahre alten Beifahrer besetzt war. Auf Höhe der Abfahrt Eltville-Erbach fuhr der Seat aus bislang ungeklärter Ursache auf den Anhänger der landwirtschaftlichen Maschine auf, woraufhin sich der Pkw teilweise unter den Anhänger schob. Durch den Zusammenstoß verletzten sich sowohl die 20 Jahre alte Fahrerin, als auch ihr gleichaltriger Beifahrer schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Beide mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Der herbeigeeilten Feuerwehr gelang es daraufhin, den Pkw unter dem Anhänger hervorzuziehen, sodass dieser mithilfe eines Abschleppwagens geborgen werden konnte. Aufgrund der Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die Bundesstraße zwischenzeitlich in Fahrtrichtung Rüdesheim gesperrt werden. Durch die Feuerwehr sowie die Straßenmeisterei wurde die Fahrbahn im Bereich der Unfallstelle gesäubert. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.500 Euro.

2. Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht, Schlangenbad, Mühlstraße, Dienstag, 05.10.2021, 07:45 Uhr bis 17:00 Uhr

(fh)Im Laufe des gestrigen Tages wurde ein geparktes Fahrzeug in der Mühlstraße in Schlangenbad bei einem Verkehrsunfall beschädigt, die unfallverursachende Person ist bislang flüchtig. Ein blauer BMW 120i parkte zwischen 07:45 Uhr und 17:00 Uhr in einer Parkbucht in der Mühlstraße. Auf bislang unbekannte Art und Weise beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug den BMW im Bereich der vorderen linken Fahrzeugseite und verließ daraufhin unbemerkt die Unfallstelle.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

