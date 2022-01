Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall, Radfahrer schwer verletzt

Rheine (ots)

Ein 15-jähriger Radfahrer aus Rheine ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch (26.01.) schwer verletzt worden. Eine 43-jährige Rheinenserin fuhr gegen 08.00 Uhr mit ihrem Mercedes-Benz Vito auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Fahrtrichtung Lingener Damm/Hansaallee. An der Kreuzung Konrad-Adenauer-Ring/Kreyenesch wollte sie nach links in Richtung Listrupweg abbiegen. Dabei übersah sie ersten Erkenntnissen zufolge den 15-jährigen Jungen, der mit seinem Mountainbike auf dem linken Radweg ebenfalls in Richtung Lingener Damm/Hansaalee fuhr. Die Autofahrerin erfasste den Jugendlichen, der von seinem Rad stürzte und noch einige Meter weit mitgeschleift wurde. Das Mountainbike geriet dabei unter das Fahrzeug. Der Junge verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 43-jährige Fahrerin des Mercedes-Benz Vito blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 2.400 Euro.

