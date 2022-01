Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstahl aus Baucontainer

Rheine (ots)

An der Baustelle eines Rohbaus an der Nienbergstraße 47 sind Unbekannte in einen Baucontainer eingestiegen. Die Täter begaben sich zwischen Mittwoch (26.01.), 15.15 Uhr und Donnerstag (27.01.), 07.00 Uhr in den hinteren Bereich des Rohbaus. Dort brachen sie das Schloss des dort abgestellten Containers auf. Von dort entwendeten sie einen Werkzeugkoffer. Der Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei 250 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Rheine entgegen, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell