Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Handtaschenräuber und Gladbach und Wickrath entkommen mit Bargeld

Mönchengladbach (ots)

Zwei Frauen wurden am Donnerstag, 23. Dezember, und am Freitag, 24. Dezember, Opfer von zwei Handtaschenräubern, die ihnen jeweils im Vorbeigehen die Taschen entrissen und damit entkamen.

Am Donnerstag gegen 20.35 Uhr entriss ein noch unbekannter Mann an der Lambertsstraße in der Gladbacher Innenstadt einer 27-jährigen Frau die Tasche. Die Frau war laut eigenen Angaben zu Fuß auf dem Heimweg von der Arbeit und hatte in dem blauen Stoffbeutel eine vierstellige Summe Bargeld. Der Täter näherte sich ihr und riss ihr mit einem Ruck die Tasche aus der Hand. Er flüchtete damit in Richtung Stepgesstraße. Er ist ca. 1,85 bis 1,95 Meter groß, hat blonde Haare und trug eine dunkle Jacke mit einer Kapuze, eine dunkle Hose und hellbraune Stiefel. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die Polizei blieb ohne Erfolg.

Am nächsten Tag, dem 24. Dezember, ereignete sich um 9.55 Uhr ein ähnlicher Fall in Wickrath-Mitte: An Bushaltestelle "Wickrath Markt", die sich an der Beckrather Straße befindet, riss ein unbekannter Mann im Vorbeigehen einer 73-jährigen Frau die Tasche weg. Er lief damit über den Marktplatz in Richtung Kirchstraße davon. Die 73-Jährige rief um Hilfe und machte so andere Leute auf die Tat aufmerksam. Zeugen verfolgten den Täter über die Kirchstraße und die Wickrathhahner Straße, wo der Mann die Tasche wegwarf. Am Kreisverkehr an der Sandstraße verloren sie ihn aus den Augen.

Wie sich nachher zeigte, hatte der Täter während seiner Flucht Bargeld aus dem Portemonnaie der 73-Jährigen herausgenommen, ehe er sich der Tasche entledigte. Die Zeugen beschrieben ihn als etwa 40 bis 50 Jahre alt, osteuropäischen Phänotyps, bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer dunklen Jeans. Er soll etwas Bartansatz getragen haben. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen der Polizei gelang dem Mann die Flucht.

In beiden Fällen erbittet die Polizei Hinweise von Zeugen. Diese werden unter der Telefonnummer 02161-290 angenommen. (jn)

