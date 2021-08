Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Staubsaugerautomaten aufgebrochen

Haßloch (ots)

In der Nacht vom 27.08. auf den 28.08.2021 wurden mehrere Staubsaugerautomaten in der Hans-Böckler-Straße in Haßloch, durch unbekannte Täter aufgebrochen und das darin befindliche Kleingeld entwendet.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Täterschaft geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Haßloch in Verbindung zu setzten.

