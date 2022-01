Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Brand in Tiefgarage

Emsdetten (ots)

Am Montag (31.01.) haben zwei Zeugen die Polizei gegen 00.30 Uhr über einen Brand in der Tiefgarage an der Bahnhofstraße 2 informiert. Unbekannte hatten Reifen, die als Schutz an einer Wand befestigt waren, angezündet. Zwei Reifen verbrannten. Ob am Gebäude ein Schaden entstanden ist, konnte noch nicht geklärt werden. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang weitere Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell