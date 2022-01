Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine- Verkehrsunfall mit Verletzten

Rheine (ots)

Rheine, Hörsteler Straße/ Nahrodder Straße Samstag, 29.01.2022, 21:28 Uhr

Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Emsdetten befuhr die Nahrodder Straße aus Rodde kommend in Richtung Rheine. Im Kreuzungsbereich der Hörsteler Straße kollidierte er aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Pkw eines 21-jährigen Rheinensers, welcher aus Richtung Hörstel kam. Der 18-jährige Emsdettener verletzte sich bei dem Unfall leicht, sein 17-jähriger Beifahrer schwer. Dieser musste durch die Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden. Der 21-jährige Rheinenser verletzte sich ebenfalls schwer. Bei ihm befanden sich zwei Mitinsassen aus Rheine im Pkw, der 20-jährige wurde durch den Unfall schwer, der 26-jährige leicht verletzt. Alle wurden nach erfolgter Erstversorgung in Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr war mit einem Rettungshubschrauber, mehreren Rettungswagen und Notärzten vor Ort. An beiden Pkw entstand Totalschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung blieb die Unfallstelle gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

