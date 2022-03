Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Steuerungskasten aus Baukran gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Engelskirchen (ots)

Von einer Baustelle am Quellenweg haben Diebe das Steuergerät eines Turmdrehkrans gestohlen. Zwischen 18.30 Uhr am Montag (14. März) und 9.30 Uhr am Dienstag brachen die Unbekannten den Schaltkasten auf. Anschließend bauten sie das Steuerungsgerät aus und ersetzten es durch ein defektes Gerät. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

