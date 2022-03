POL-GM: Schlangenlinien verrieten Alkoholfahrt

Nümbrecht (ots) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Landstraße 350 in Höhe der Ortslage Marienberghausen haben sich am Dienstagabend (15.03.) drei junge Männer aus Nümbrecht schwere Verletzungen zugezogen. Nach dem Stand der Ermittlungen war der 24-jährige Fahrer mit seinem Pkw um 20:10 Uhr aus Richtung Elsenroth kommend in Fahrtrichtung Marienberghausen ...

