POL-GM: 15.03.2022 Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person

Engelskirchen (ots) - Am Wochenende haben Unbekannte versucht, in drei Gebäude einer Kirchengemeinde an der Hauptstraße sowie in einen Kindergarten in der Straße Dorffeld einzudringen. An der Hauptstraße waren sowohl die Kirche, das Pfarrhaus sowie das Pfarrheim von Unbekannten mit einem Hebelwerkzeug angegangen worden; die Türen und Fenster hielten den Versuchen jedoch stand, sodass nichts gestohlen werden konnte. ...

