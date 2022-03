Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Vier Einbruchsversuche in Ründeroth

Engelskirchen (ots)

Am Wochenende haben Unbekannte versucht, in drei Gebäude einer Kirchengemeinde an der Hauptstraße sowie in einen Kindergarten in der Straße Dorffeld einzudringen. An der Hauptstraße waren sowohl die Kirche, das Pfarrhaus sowie das Pfarrheim von Unbekannten mit einem Hebelwerkzeug angegangen worden; die Türen und Fenster hielten den Versuchen jedoch stand, sodass nichts gestohlen werden konnte. Als Tatzeit kommt der Zeitraum zwischen 17.45 Uhr am Samstag (12. März) und 08.20 Uhr am Sonntag infrage. Hebelspuren waren auch an der Terrassentüre eines Kindergartens in der Straße Dorffeld zu finden, den Einbrecher zwischen 16 Uhr am Freitag und 17 Uhr am Sonntag aufsuchten. Auch hier konnten die Diebe mit ihrem Werkzeug lediglich einen Schaden anrichten, die Türe aber nicht aufbrechen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell