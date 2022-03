Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mehrere Dieseldiebstähle

Gummersbach, Bergneustadt, Engelskirchen (ots)

Mehrere Hundert Liter Diesel haben Unbekannte in den vergangenen Tagen aus Fahrzeugen gestohlen. In einem Waldgebiet an der Klosterstraße in Gummersbach-Derschlag haben Diebe zwischen 12 Uhr am Sonntag (13. März) und dem Montagmorgen an einer Holz-Ernte-Maschine den Tank aufgebrochen und aus dieser etwa 600 Liter Diesel abgezapft. Etwa 360 Liter Diesel fehlten am Montagmorgen aus einem Lkw, der am Wochenende auf dem Parkplatz des Netto-Marktes an der Kölner Straße in Bergneustadt abgestellt war; auch hier hatten die Täter den Tankdeckel aufgebrochen. Ebenfalls den Tank aufgebrochen haben Unbekannte an einem Lkw, der in Engelskirchen-Schnellenbach im Bereich des dortigen Sportplatzes abgestellt war. Hier nahmen die Diebe zusätzlich noch die Batterie des Lastwagens mit. Hinweise zu den Diebstählen nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

