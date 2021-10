Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Dreiste Diebe

Südheide Hermannsburg (ots)

Am Wochenende vom 01.10.-03.10.2021 entwendeten dreiste Diebe das Parkplatzhinweisschild für Besucher der Polizeistation in Hermannsburg. Wer Hinweise auf den Verbleib des Schildes oder die Täter geben kann, setzt sich bitte mit der Polizeistation in Hermannsburg unter 05052/913310 in Verbindung.

