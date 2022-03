Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Essel: Dieseldiebstahl aus Sattelzug; Walsrode: Außenspiegel abgetreten, Raub

Heidekreis (ots)

25./26.03.2022 / Dieseldiebstahl aus einem Sattelzug

Essel: Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Freitag auf Samstag aus dem Tank einer litauischen Zugmaschine circa 600 Liter Diesel. Der Fahrer schlief zur Tatzeit in der Fahrerkabine seines Sattelzuges auf der Tank- und Rastanlage Allertal-West. Bei den aktuell hohen Kraftstoffpreisen wird der Schaden auf ungefähr 1300EUR geschätzt.

26.03.2022 / Außenspiegel abgetreten

Walsrode: Am Samstagabend gegen 22:30 Uhr wurden im Bereich der Dr.-Schomerus-Straße in Walsrode mehrere Pkw beschädigt. Unbekannte traten die Außenspiegel der Fahrzeuge ab. Zum bisherigen Zeitpunkt sind neun tatbetroffene Fahrzeuge bekannt geworden.

26./27.03.2022 / Raub

Walsrode: In der Nacht zu Sonntag kam es in der Straße am Bahnhof in Walsrode zu einem Raub. Nachdem drei Männer von einem anderen Mann die Herausgabe einer Zigarettenschachtel verlangt hatten, wurde dies durch das spätere Opfer verneint. Im Anschluss wirkten die Täter gewaltsam auf das Opfer ein und raubten die Zigaretten. Die mutmaßlichen Täter konnten im Rahmen der Fahndung durch Polizeikräfte vorläufig festgenommen werden.

