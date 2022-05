POL-PDPS: Mit Alkohol und ohne Führerschein unterwegs

Pirmasens (ots) - Am Freitagnachmittag (13.05.2022) gegen 15:30 Uhr wartete der 17-jährige Geschädigte auf dem Parkplatz einer Fahrschule in der Schützenstraße 7, in 66953 Pirmasens, auf seinen Fahrlehrer. Dabei kamen zwei unbekannte junge Männer und eine Frau auf ihn zu. Nachdem einer der Männer ihn fragte, ob er sich mit ihm schlagen möchte, verneinte dies der Geschädigte und lief in Richtung Eingang der ...

mehr