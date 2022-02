Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Täter flüchtet auf den Wall.

Lippe (ots)

Am frühen Montagmorgen (14. Februar 2022), gegen Mitternacht, brach ein bislang Unbekannter in ein Bürogebäude in der Regenstorstraße ein. Der Täter hatte mit einem Stein das Glas eines Fensters eingeworfen und so Zugang zu dem Objekt erlangt. Während er in den Büros nach Beute suchte, wurde er von einem 58-jährigen Mann aus Lemgo überrascht. Der Täter flüchtete unerkannt durch ein Fenster in Richtung des Kastanienwalls. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung entkam der Einbrecher. Ob er etwas gestohlen hat, steht noch nicht fest. Ihre Hinweise dazu richten Sie an das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231/6090.

