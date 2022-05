POL-PDPS: Brand eines Mehrfamilienhauses

Pirmasens (ots) - Von Dienstag bis Donnerstag dieser Woche parkte eine 23-Jährige ihren schwarzen Mitsibishi in der Schachenstraße, in Höhe der Hausnummer 28. Als die Geschädigte donnerstags gegen 21:15 Uhr Wegfahren wollte, stelle sie an der Heckstoßstange einen Lackschaden fest. Vermutlich beschädigte ein bislang noch unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken den Pkw der Geschädigten. Die ...

