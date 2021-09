Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Landkreis Konstanz) Feuerwehreinsatz durch Rauchen in der Wohnung (08.09.2021)

Engen (ots)

Ein Rauchmelder ist am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr in einer Wohnung in der Eichendorffstraße ausgelöst worden. Ein alkoholisierter 55-jähriger Bewohner rauchte in einer Wohnung und setzte versehentlich herumliegende Papiertaschentücher in Brand, wodurch ein Brandmelder auslöste. Ein Nachbar, der den Rauchmelder hörte, alarmierte die Feuerwehr. Bis zum Eintreffen der Helfer konnte der 55-Jährige das Feuer jedoch selbst löschen. Der Rettungsdienst untersuchte den Mann, er erlitt keine Verletzungen. Ein Sachschaden ist ebenfalls nicht entstanden.

