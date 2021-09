Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Petershausen) Feuer in Toilettenwagen (08.09.2021)

Konstanz (ots)

Ein Feuer in einem Toilettenwagen haben Unbekannte am Mittwochnacht in der Nähe des Bodenseeforums gelegt. Gegen 22.30 Uhr warfen Unbekannte mehrere Papierhandtücher in einen Mülleimer des Toilettenwagens, zündeten diese an und verschwanden. Ein aufmerksamer Mann bemerkte starken Rauch, löschte die glühenden Tücher und verhinderte so Schlimmeres. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Telefon 07531 995-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell