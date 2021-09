Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Wohnmobil beim Rangieren beschädigt

Tuttlingen (ots)

Auf rund 10.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, der am Mittwochabend auf dem Parkplatz "Donauspitz" an einem Wohnmobil entstand. Dort war ein 78-Jähriger mit seinem Camper beim Rangieren rückwärts versehentlich gegen ein anderes Wohnmobil gestoßen. Dadurch entstanden zwei große Dellen in der Seitenwand des Wohnmobils eines 68-Jährigen. Beide Camper blieben aber fahrbereit. Der 78-Jährige wurde von der Polizei verwarnt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell