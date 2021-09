Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Weilersbach) Betrugsversuch durch "Schockanruf" (08.09.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Betrüger haben am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr mit der Betrugsmasche "Schockanruf" in Weilersbach versucht, zum Erfolg zu kommen. Ein Mann rief eine 85-Jährige an und behauptete, dass ihre Nachbarin überfallen wurde und jetzt schwer verletzt im Krankenhaus liege. Die Seniorin erkannte sofort den hinter dem Anruf steckenden Betrugsversuch und legte einfach.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang immer wieder vor derartigen Betrugsmaschen, die den Zweck haben, die Opfer um ihr Erspartes zu bringen. Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht kennen. Zudem sollten nie Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preisgegeben werden. Oftmals versuchen die Anrufer Druck auszuüben, indem sie die Situation als sehr dringlich darstellen oder mit schweren Konsequenzen für die Familienmitglieder drohen. Hierdurch sollte man sich nicht einschüchtern lassen.

