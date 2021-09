Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Zwei Personen bei Auffahrunfall verletzt (08.09.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zwei Leichtverletzte und insgesamt rund 10.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 16.30 Uhr auf der Kirchstraße ereignet hat. Eine 22-jährige Fiat Punto-Fahrerin hielt an einem Fußgängerweg an, um einen Passanten queren zu lassen. Eine nachfolgende 18-jährige Seat Ibiza-Fahrerin reagierte zu spät und fuhr auf den Fiat auf. Dabei erlitten beide Frauen leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten sie in ein Krankenhaus.

