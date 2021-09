Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in Wohnhaus (08.09.2021)

Bad Dürrheim (ots)

In ein Wohnhaus in der Scheffelstraße eingebrochen ist ein Unbekannter am Mittwoch zwischen 6 Uhr und 16.30 Uhr. Der Täter gelangte über ein Kellerfenster in das Gebäude und dann in eine Wohnung im Obergeschoß, wo er die Eingangstür aufhebelte. Ob und was der Unbekannte entwendet hat, ist noch nicht bekannt. Hinweise zum Einbruch nimmt das Polizeirevier Schwenningen unter Telefon 07720 8500-0, entgegen.

Nutzen Sie das Angebot Ihrer Polizei, damit Sie wissen, ob Sie ausreichend gegen Einbruch geschützt sind und wie Sie sich besser sichern können: Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Ihnen Sicherungsempfehlungen. Termine können Sie bei den Beratungsstellen des Polizeipräsidium Konstanz vereinbaren. Für den Schwarzwald-Baar-Kreis stehen die Berater unter der Telefonnummer 07721 / 601-253 zur Verfügung.

