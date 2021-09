Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Radofzell (Radolfzell am Bodensee-Güttingen, Landkreis Konstanz) Radfahrer bei Sturz verletzt (08.09.2021)

Radofzell (ots)

Ein Radfahrer hat sich am Mittwoch gegen 12.30 Uhr bei einem Sturz in der Straße "Zum Römersteig" Verletzungen zugezogen. Ein 39-Jähriger fuhr mit seinem Mountainbike Richtung Ortsmitte, als er die Kontrolle über sein Rad verlor und stürzte. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Am Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

