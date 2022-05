Pirmasens (ots) - Am Donnerstag gegen 09:30 Uhr fuhr ein bislang noch unbekannterer Verkehrsteilnehmer mit seinem grauen oder schwarzen Auto in der Zingerstraße an einem am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten weißen Peugeot Boxer vorbei. Beim Vorbeifahren kollidierte der Unbekannte mit dem Peugeot und beschädigte die Fahrerseite des weißen Lieferwagens. Nach dem Unfall geflüchtet der Verursacher, ohne sich ...

