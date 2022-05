Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Körperverletzung in der Schützenstraße

Pirmasens (ots)

Am Freitagnachmittag (13.05.2022) gegen 15:30 Uhr wartete der 17-jährige Geschädigte auf dem Parkplatz einer Fahrschule in der Schützenstraße 7, in 66953 Pirmasens, auf seinen Fahrlehrer. Dabei kamen zwei unbekannte junge Männer und eine Frau auf ihn zu. Nachdem einer der Männer ihn fragte, ob er sich mit ihm schlagen möchte, verneinte dies der Geschädigte und lief in Richtung Eingang der Fahrschule. Dort schlug ihm einer der Männer grundlos an die rechte Schläfe und rannte weg. Dem Geschädigten fiel dabei auf, dass der Beschuldigte eine Bandage oder etwas ähnliches am linken Unterarm hatte. Eine Zeugin, welche sich in der Fahrschule aufhielt, gab an, dass sie zwei Männer ohne Oberbekleidung gesehen habe, welche in Richtung Bahnhof davonliefen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter Tel.: 06331/5200 oder per Email: pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. (pips)

