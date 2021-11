Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211119-2: Polizisten nehmen Autofahrer bei Verkehrskontrolle fest

Bergheim (ots)

Behörden fahndeten nach dem Mann.

Beamte der Polizei des Rhein-Erft-Kreises haben am Donnerstag (18. November) gegen 19 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Bergheim-Ahe einen Autofahrer (37) kontrolliert. Da der Mann angab keine Ausweisdokumente mit sich zu führen, durchsuchten die Beamten das Auto des Mannes zwecks Identitätsfeststellung. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 37-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass sich der 37-Jährige illegal in Deutschland aufhält. Außerdem liegen gegen den ihn zwei offene Haftbefehle vor.

Die Beamten brachten den Mann in ein Polizeigewahrsam. Von dort wird er im Laufe des Tages in eine Justizvollzuganstalt gebracht. (sc)

