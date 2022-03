Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 11-Jähriger bewirft Frontscheibe eines Zuges

Renningen (ots)

Ein 11-Jähriger bewarf am gestrigen Nachmittag (17.03.2022) einen Zug der zwischen Renningen und Renningen-Süd fuhr. Gegen 16:00 Uhr befand sich der 11-Jährige am Skaterpark in Renningen, in der Nähe der Gleise zwischen den Haltestellen Renningen und Renningen-Süd als er einen dort fahrenden Güterzug mit einem Tennisball bewarf und die Frontscheibe des Zuges traf. Der Zug hatte eine Geschwindigkeit von 50km/h. Durch den Vorfall wurde niemand verletzt und der Zug weist keine Beschädigungen auf. Der Junge wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen seiner Mutter übergeben. Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang davor, dass das Bewerfen von Zügen eine Straftat darstellt und es zu erheblichen Personen- und Sachschäden kommen kann.

