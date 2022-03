BPOLI S: Stuttgart-Bad Cannstatt

Stuttgart (ots) - Ein Unbekannter schnitt einer 20-Jährigen am gestrigen Nachmittag (16.03.2022) auf dem Weg zur S-Bahn am Stuttgarter Hauptbahnhof mehrere Haarsträhnen ab. Die 20-Jährige befand sich am Mittwochnachmittag (16.03.2022) gegen 16:30 Uhr auf der Rolltreppe in Richtung S-Bahnbereich des Stuttgarter Hauptbahnhofs (Rolltreppe am Yormas) als sie ein Ziehen ...

mehr