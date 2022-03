POL-PPMZ: Fahren ohne Fahrerlaubnis und Versicherungsschutz

Mainz-Mombach (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde bei einem Friseursalon in Mainz-Mombach eine Schaufensterscheibe beschädigt. Offensichtlich schlug der/die unbekannte Täter/in mit einem Gegenstand ein Loch in die Scheibe, die daraufhin einmal vertikal gerissen ist. Da die Scheibe sonst noch intakt war, war ein Eindringen in den Salon nicht möglich. _____ Zeugenaufruf: Wer sachdienliche Hinweise zu ...

