Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 17-Jähriger in S-Bahn bedroht

Stuttgart (ots)

Am gestrigen Dienstagabend (15.03.2022) beleidigte und bedrohte ein 41-Jähriger einen 17 Jahre alten Fahrgast in einer S-Bahn in Richtung Schorndorf. Gegen 19:30 Uhr soll sich der 41-jährige deutsche Staatsangehörige in der wenig frequentierten S-Bahn der Linie S2 direkt gegenüber des Jugendlichen gesetzt und diesen ohne ersichtlichen Grund verbal provoziert und beleidigt haben. Nachdem der 17-Jährige daraufhin ankündigte die Polizei über den Vorfall zu informieren, bedrohte ihn der in Stuttgart wohnhafte Mann offenbar verbal. Der Geschädigte verließ den Zug am Haltepunkt Rohr, der Tatverdächtige fuhr hingegen weiter in Richtung Hauptbahnhof. Dort konnte er durch eine inzwischen alarmierte Streife der Bundespolizei angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Den 41-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung und Beleidigung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell