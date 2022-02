Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Unfall mit Polizeiauto, Trickdieb zugange, geraubte Geldbörsen, leer ausgegangene "Schockanrufer", über 100 Verkehrsteilnehmer zu schnell und mehr...

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Polizeiwagen stößt mit Mercedes zusammen: 86-Jähriger verletzt - Obertshausen

(lei) Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Polizeiauto und einem Mercedes am Mittwochabend auf der sogenannten Gathof-Kreuzung ist der 86 Jahre alte Fahrer des Mercedes leicht verletzt worden. Er kam zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Auf dem Weg zu einem Polizeieinsatz in Hanau kollidierte der Sprinter, der mit sechs Beamtinnen und Beamten besetzt und auf der Bundesstraße 448 in Richtung Tannenmühlkreisel unterwegs war, gegen 19.20 Uhr mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn an der Kreuzung zur Schönbornstraße mit der C-Klasse des Seniors aus Darmstadt. Der Darmstädter, aus Richtung Leipziger Straße kommend, durchbrach infolge des Crashs mit seinem Kombi anschließend eine Palisadenmauer eines angrenzenden Grundstücks und kam dort zum Stehen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt; beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Die genauen Umstände des Unfalls müssen nun ermittelt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 bei der Polizei in Heusenstamm zu melden.

2. Trickdieb war in der Friedrich-List-Straße zugange - Neu-Isenburg

(jm) Ein Trickdieb gab sich am Dienstagvormittag in der Friedrich-List-Straße als Mitarbeiter eines Dienstleisters aus, als er an der Haustür einer Seniorin klingelte. Die Rentnerin ließ den Mann gegen 11.30 Uhr herein. Angeblich wollte er den Festnetz- und die Fernsehanschlüsse überprüfen. Während der 30 bis 40 Jahre alte, etwa 1,80 Meter große und kräftigere Mann sich nach den angeblichen Anschlüssen in allen Räumlichkeiten umschaute, stahl er eine Kette aus einem Schmuckkästchen. Als die betagte Dame den Diebstahl bemerkte, flüchtete der Täter mit der Beute. Der Mann hatte schwarze Haare mit einer Scheitelfrisur. Er trug einen braunen Pullover, eine schwarze Jacke und sprach zudem Hochdeutsch. Anwohner oder Passanten, die im Bereich Friedrich-List-Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. 32-Jähriger ausgeraubt: Kripo bittet um Zeugenhinweise - Langen

(lei) Etwa 35 Jahre alt, zirka 1,75 Meter groß, normale Statur, bekleidet mit einem dunklen Kopftuch, einem schwarzen Mundschutz sowie komplett schwarz gekleidet: So lautet die Personenbeschreibung eines Räubers, der am Mittwochabend einen 32 Jahre alten Mann in der Triftstraße ausgeraubt hat. Der Unbekannte hatte sein Opfer gegen 22.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 6 von hinten angesprochen, ihm unvermittelt mehrmals ins Gesicht geschlagen und dazu aufgefordert, sämtliche Wertsachen auszuhändigen. Nachdem der 32-Jährige, der zwischenzeitlich zu Boden gefallen war, dem Täter seine Geldbörse ausgehändigt hatte, zog dieser eilig in Richtung Bahnhof von dannen. Der Geschädigte musste wegen Prellungen im Gesicht in einem Krankenhaus behandelt werden. Wer kann nun weitere Hinweise zu dem Räuber geben? - das fragt die Kripo in Offenbach und bittet um Mitteilung unter der Rufnummer 069 8098-1234.

4. Schockanrufer gehen leer aus: Skeptisch sein! - Langen/Dreieich/Egelsbach

(as) Mehrere Schockanrufe gingen Dienstagnachmittag bei älteren Mitmenschen im Landkreis Offenbach ein. Die Gauner gaben sich gegenüber den Senioren als vermeintliche Polizeibeamte aus und täuschten vor, dass ein Familienangehöriger einen schweren Autounfall mit Toten verursacht verursacht habe. Der Angehörige säße im Polizeigewahrsam und könne nur gegen Zahlung einer Kaution von mehreren zehntausend Euro freikommen, behaupteten die Betrüger. Alle Opfer fielen glücklicherweise nicht auf die hinlänglich bekannte Betrugsmasche herein und taten das einzig Richtige: Sie verständigten die Polizei. Die Kripo ermittelt nun und rät in dem Zusammenhang zu erhöhter Vorsicht, wenn vermeintliche Polizisten anrufen und Geld fordern. Die echte Polizei fordert am Telefon nie Bargeld oder Wertsachen. Auch sollte man bei Anrufen daran denken, dass Betrüger ihre Telefonnummer manipulieren können. Auf die im Display des Telefons erscheinende Nummer der Anrufer könne man sich daher nicht verlassen. "Seien Sie stets skeptisch, wenn Sie nach Vermögensverhältnissen gefragt werden", rät die Polizei.

5. Unfallflucht: Jugendlicher Mopedfahrer bei Kollision leicht verletzt - Hainburg

(lei) Nach einer Fahrerflucht am Dienstagmorgen im Einmündungsbereich Kurt-Schumacher-Straße / Theodor-Heuss-Straße sucht die Polizei nach einem 30 bis 40 Jahre alten Autofahrer mit kurzen Haaren und dünner Statur. Der Unbekannte, der auf der Kurt-Schumacher-Straße unterwegs war, hatte einem von rechts kommenden 17-jährigen Motorradfahrer gegen 9.25 Uhr die Vorfahrt genommen. Der junge Mann verlor infolge des Zusammenstoßes die Kontrolle, stürzte über den Lenker und landete in einem Busch am Rande der Straße. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus versorgt wurden. Bei dem Auto des Verursachers soll es sich um einen schwarzen Opel Corsa gehandelt haben. Der Wagen, der am hinteren rechten Kotflügel beschädigt sein dürfte, folgte anschließend dem Straßenverlauf der Kurt-Schumacher-Straße über die dortige Kurve und fuhr unerlaubt davon. An dem Kleinkraftrad entstand Sachschaden von rund 400 Euro. Die Polizei in Seligenstadt bittet nun um weitere Hinweise zu dem unfallverursachenden Fahrer und dessen Auto (Telefon: 06182 8930-0).

6. Blitzkontrollen am Ausbauende: 135 Fahrzeuge zu schnell - Autobahn 661 / Egelsbach

(lei) Durchschnittlich alle anderthalb Minuten löste das Radargerät aus, welches Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südosthessen am Mittwochmorgen am Ausbauende der A 661 bei Egelsbach positionierten, um zu schnelle Verkehrsteilnehmer zu ahnden. In der Zeit von 9 bis 12 Uhr führten die Verkehrsspezialisten in der dortigen Tempo-70-Zone entsprechende Geschwindigkeitskontrollen durch. Nach drei Stunden standen insgesamt 135 Verstöße zu Buche. Davon müssen elf Fahrzeugführer nun mit einem Fahrverbot rechnen. Das schnellste Fahrzeug passierte die Messstelle mit 148 Stundenkilometern und war damit mehr als doppelt so schnell wie erlaubt. Neben den zu flotten Fahrern deckten die Beamten auch folgende Zuwiderhandlungen auf: Ein 22-jähriger Mitarbeiter eines Sanitärbetriebs, der mit seinem Fahrzeug samt Anhänger in die Kontrollstelle fuhr, besaß ganz offensichtlich nicht die erforderliche Fahrerlaubnis mit Blick auf das Gesamtgewicht. Der vorgelegte Führerschein der Klasse B reichte für die zulässige Gesamtmasse der Kombination von über 3,5 Tonnen nicht mehr aus. Auf ihn und seinen Chef kommen nun Anzeigen wegen Fahrens beziehungsweise Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. Das Gespann durfte nicht mehr weiterfahren. Im weiteren Verlauf der Kontrolle wurde zudem ein 5er-BMW mit französischen Kurzzeitkennzeichen angehalten. Problem hier: Der Wagen war weder zugelassen, noch haftpflichtversichert. Beanstanden mussten die Ordnungshüter ferner einen Daimler mit deutschen roten Händlerkennzeichen. Hier fanden sie heraus, dass das Kennzeichenpaar missbräuchlich benutzt wurde, sprich offenbar von einer anderen Person ausgeliehen war. Auch diesen beiden Fahrern wurde im Anschluss die Weiterfahrt untersagt und die jeweiligen Kennzeichenpaare sichergestellt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Bereich Main-Kinzig

1. Einbrecher klauen Schmuck - Hanau/Mittelbuchen

(lei) Unbekannte sind am Mittwochabend in ein Einfamilienhaus in der Wilhelm-Fischer-Straße (20-er Hausnummern) eingestiegen und haben Schmuck erbeutet. Die Eindringlinge kletterten zwischen 18.30 und 23.30 Uhr über den Gartenzaun und schlugen zwei Fenster ein, um in das Haus zu gelangen. Nachdem sie im Inneren zahlreiche Möbelstücke durchsucht hatten und fündig wurden, machten sie sich aus dem Staub. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegengenommen.

2. Raub in Seniorenheim: Falscher Stromableser erbeutet Bargeld - Steinau an der Straße

(lei) Ein 30 bis 35 Jahre alter und auffallend kleiner Mann (etwa 1,60 Meter groß) hat am Mittwochmorgen in der Straße "Viehhof" gewaltsam Bargeld von einer Bewohnerin eines Seniorenheims erbeutet. Gegen 8.50 Uhr betrat der Unbekannte, der mit einer blauen Jogginghose und einem blauen Pullover bekleidet war, die Wohnanlage und klingelte an der Tür des Opfers. Als die Frau öffnete, gab sich der mit einem Klemmbrett unter dem Arm ausgestattete Kriminelle als Mitarbeiter eines Energiedienstleisters aus und meinte, dass er den Zählerstand ablesen müsse. Augenblicklich später schubste er die Geschädigte zur Seite und begab sich zielgerichtet in die Wohnung. Nachdem er die Geldbörse aus der Handtasche der Geschädigten entnommen hatte, flüchtete der akzentfrei Deutsch sprechende Räuber in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei in Gelnhausen sucht nun Zeugen und bittet um weitere Hinweise zu dem Täter (Telefon: 06051 827-0).

