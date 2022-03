Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Unbekannter schneidet Frau Haare ab

Stuttgart (ots)

Ein Unbekannter schnitt einer 20-Jährigen am gestrigen Nachmittag (16.03.2022) auf dem Weg zur S-Bahn am Stuttgarter Hauptbahnhof mehrere Haarsträhnen ab. Die 20-Jährige befand sich am Mittwochnachmittag (16.03.2022) gegen 16:30 Uhr auf der Rolltreppe in Richtung S-Bahnbereich des Stuttgarter Hauptbahnhofs (Rolltreppe am Yormas) als sie ein Ziehen an ihren Haaren vernahm und einen Mann hinter sich erkennen konnte. Als sie zuhause angekommen war, fielen mehrere Haarsträhnen zu Boden. Sie erstattete daraufhin bei der Bundespolizei Stuttgart Anzeige gegen den Unbekannten. Der Täter soll 1,70m groß und zwischen 50 und 60 Jahre alt gewesen sein. Er habe blonde Haare, vermutlich eine Perücke und trug einen weißen Mund-Nase-Schutz. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

