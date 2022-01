Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Vom Bahnhof in den Strafvollzug

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Am gestrigen Abend wurde ein 31-jähriger Deutscher im Erfurter Hauptbahnhof kontrolliert. Bei einem Abgleich seiner Personalien mit dem Fahndungsbestand wurde ersichtlich, dass der Mann durch die Thüringer Justiz zur Festnahme ausgeschrieben war. Gegen die Person war wegen dem Erschleichen von Leistungen, dem umgangssprachlichen Schwarzfahren, ein Strafvollstreckungshaftbefehl erlassen worden.

In der Dienststelle wurde die Identität des Gesuchten überprüft, welche ohne Zweifel bestätigt werden konnte. Der Mann war nicht in der Lage die zu Grunde liegende Geldstrafe in Höhe von knapp 1500 Euro zu zahlen oder den Betrag anderweitig aufzubringen.

Für den 31-Jährigen ging es nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Justizvollzuganstalt nach Gräfentonna, wo er nunmehr eine Ersatzfreiheitsstrafe von etwas mehr als 100 Tagen zu verbüßen hat.

(KT)

